ROMA – Ranking Fifa: la Francia sul tetto del mondo e l'Italia (21esima) nella peggior posizione della sua storia. E' il verdetto dell'ultimo ranking, il primo dopo la riforma varata lo scorso giugno con la modifica dei parametri per stilare la classifica.

Dopo aver alzato la coppa del Mondo in Russia, la Francia vola al comando davanti a Belgio e Brasile, guadagnando sei posizioni e superando così la vecchia capolista Germania, che crolla al 15/o posto. Peggior piazza di sempre per l’Italia che, fuori dai Mondiali, scivola al 21/o posto. Da segnalare la scalata della Russia (21 posizioni) e il tonfo dell’Egitto di Salah (perse 20 posizioni).

Il ranking corrente, in vigore fino al prossimo 20 settembre, è il primo comunicato dalla Fifa dopo la riforma varata lo scorso giugno con la modifica dei parametri per stilare la classifica. Maggiore importanza, infatti, sarà data d’ora in poi ai match ufficiali in calendario con un algoritmo che calcolerà il punteggio ottenuto in base al coefficiente di difficoltà della gara. Le amichevoli fuori calendario varranno 0,5 punti, quelle invece previste dalla Fifa 1 punto. La prossima Nations League avrà 1,5 punti di coefficiente di difficoltà nella fase a gironi e 2,5 punti per playoff e finali. L’algoritmo, dunque, moltiplicherà il punteggio in base al risultato del match (1 punto per la vittoria, 0.5 per il pareggio e 0 per la sconfitta) e terrà conto della differenza di classifica tra le due sfidanti.