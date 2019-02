Ranking Fifa, Italia ancora al 18° posto: si avvicina l'Iran...

ROMA – Non ci sono novità. L’Italia resta al 18° posto nel ranking Fifa. Un posizionamento negativo ma inevitabile in virtù degli ultimi risultato ottenuti sul campo. L’Italia si deve guardare le spalle dal Galles, dalla Polonia, dal Perù e dall’Iran, che nell’ultima coppa d’Asia ha disputato un ottimo torneo. Grande passo in avanti, invece, per la Nazionale Giapponese che, malgrado la sconfitta in finale, ha scalato ben 23 posizioni. Ecco, di seguito il ranking Fifa aggiornato con le prime 20 Nazionali.

01 Belgio 1.727 = (1.727)

02 Francia 1.726 = (1.726)

03 Brasile 1.676 = (1.676)

04 Croazia 1.634 = (1.634)

05 Inghilterra 1.631 = (1.631)

06 Portogallo 1.614 = (1.614)

07 Uruguay 1.609 = (1.609)

08 Svizzera 1.599 = (1.599)

09 Spagna 1.591 = (1.591)

10 Danimarca 1.589 = (1.589)

11 Argentina 1.582 = (1.582)

12 Colombia 1.575 = (1.575)

13 Cile 1.565 = (1.565)

14 Svezia 1.560 = (1.560)

14 Paesi Bassi 1.560 = (1.560)

16 Germania 1.558 = (1.558)

17 Mexico 1.540 = (1.540)

18 ITALIA 1.539 = (1.539)

19 Galles 1.525 = (1.525)

20 Polonia 1.518 = (1.518).

Che cos’è il ranking Fifa

La classifica mondiale della FIFA o ranking mondiale FIFA, chiamata ufficialmente per ragioni di sponsorizzazione FIFA/Coca-Cola Men’s World Ranking, è un sistema di classificazione per nazionali di calcio, stilato mensilmente dalla FIFA per rendere possibile paragoni oggettivi tra le forze relative delle squadre nazionali attive in campo internazionale.

La classifica viene compilata attraverso un sistema a punti, calcolati in base ai risultati delle partite internazionali (comprese coppe e amichevoli) riconosciute dalla FIFA. Il sistema è stato modificato diverse volte, generalmente per rispondere alle critiche ricevute, secondo le quali i precedenti metodi di calcolo non riflettevano realmente gli effettivi valori delle Nazionali di calcio. La versione attuale è stata varata il 16 agosto 2018, ispirandosi al sistema di classificazione Elo usato negli scacchi e nel go.

In parallelo al ranking FIFA sono sorte nel corso degli anni classifiche alternative non ufficiali, tra cui il World Football Elo Ratings (anch’esso derivato da Elo) e l’Unofficial Football World Championships (che classifica le squadre in base al numero di volte in cui una squadra ha difeso il titolo di campione UFWC, seguendo un metodo simile a quello utilizzato nel pugilato: chi sconfigge i campioni in una partita ufficiale, diventa a sua volta campione).(da Wikipedia).