Il ranking Uefa torna a sorridere all’Italia. Il nostro Paese ha superato la Germania nonostante il trionfo Champions del Bayern.

Buone notizie per il calcio italiano. Nell’ultimo ranking Uefa pubblicato dalla massima autorità calcistica europea, l’Italia ha superato la Germania e si è portata al terzo posto in classifica.

Meglio dell’Italia, solamente l’Inghilterra e la Spagna. L’Inghilterra ha 17 punti in più dell’Italia, mentre la Spagna guida questa particolare classifica con 19 punti di vantaggio sul nostro Paese.

L’Italia si è portata sul gradino più basso del podio grazie ai buoni risultati europei di Inter, in Europa League, e Atalanta, in Champions League.

Ma è la Germania è comunque molto vicina all’Italia, ad appena un punto di distanza, grazie al trionfo del Bayern Monaco in Champions League.

E non solo perché hanno comunque ben figurato in Europa anche il Lipsia in Champions League ed il Bayer Leverkusen in Europa League.

Il Lipsia è arrivato fino alla semifinale di Champions League, prima di arrendersi al Psg, mentre il Leverkusen è stato eliminato nella Final Eight di Europa League dall’Inter.

Riportiamo di seguito, le prime dieci posizioni del Ranking Uefa. L’Italia è al terzo posto in classifica dopo Spagna e Inghilterra.