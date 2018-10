Ranking Uefa, l’Italia sale al secondo posto. Superata l’Inghilterra

ROMA – L’Italia, dopo le quattro vittorie delle squadre italiane in Champions League (non accadeva da 13 anni). sale al secondo posto nel ranking Uefa. Una buona notizia per il calcio italiano. L’aggiornamento di oggi – prima dei match di Europa League – ci porta secondi, superata di un soffio l’Inghilterra e davanti c’è solo la Spagna. Guardando la classifica assoluta dei club, la Juventus si conferma quinta e prima tra le italiane, l’Inter è terza (con i bianconeri) nella sola stagione 2018/19.

Spagna irraggiungibile a quota 89,283 nella classifica generale (che comprende ancora la stagione 2015/16, pessima per il calcio italiano) ma l’Italia sale 67,440 con l’Inghilterra a 67,177. Giù dal podio Germania e Francia. In questo 2018/19 l’Italia è addirittura prima con 5,357 punti davanti a Spagna (5,285), Germania (5,071), Inghilterra e Francia.

Passando alla situazione generale per club, il Real Madrid (133) è davanti a Barcellona (116) ed Atletico Madrid (115) a compilare un podio tutto spagnolo. Il Bayern Monaco quarto (ma pari punti ai Colchoneros) davanti alla Juventus (111). La Roma è 13.ma (70), Napoli subito dopo (69), Fiorentina 37.ma (39), Lazio 40.ma (34), Inter 57.ma (24), Milan 83.ma (14), Atalanta 84.ma (13,5). Nella parte basse della top 100 anche Sassuolo, Sampdoria e Torino.