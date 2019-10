ROMA – Diamo un’occhiata al ranking Uefa per società di calcio dopo la settimana di coppe europee che ha visto impegnate Juventus, Inter, Napoli e Atalanta in Champions League e Roma e Lazio in Europa League. Nella top ten delle squadre più forti d’Europa c’è solamente una squadra italiana, la Juventus. I bianconeri di Cristiano Ronaldo occupano il quinto posto in classifica.

Per trovare una squadra italiana, bisogna scendere fino al 14esimo posto dove incontriamo la Roma. La squadra giallorossa ha ottenuto questo posizionamento prestigioso dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League un anno fa. Poco sotto, al 19esimo posto, quindi nella top 20, troviamo il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti potrebbe salire di alcune posizioni nel caso in cui riuscisse a superare la fase a gironi di Champions League.

Dove sono le altre squadre italiane? Fuori sia dalla top 20 che dalla top 30. Troviamo la Lazio, altra squadra impegnata in Europa League, in 34esima posizione. E le altre? Per trovare l’Inter dobbiamo scendere fino alla 57esima posizione.

L’Inter ha bisogno di disputare una grande Champions League per salire diverse posizioni di classifica. Il Milan di glorioso ha solamente il passato, al momento è solamente 71esimo in classifica, a pari punti della Fiorentina (squadra che non disputa le coppe europee da diversi anni).

L’Atalanta, squadra che ha perso le prime due partite della sua storia in Champions League, deve accontentarsi dell’80esima posizione in classifica.

Il ranking Uefa per società di calcio. Gli ultimi aggiornamenti da numericalcio.it.

1° Real Madrid 122 2° A.Madrid 112 +2 3° Barcelona 111 -1 4° Bayern

München 108 -1 5° Juventus 102 6° Manchester City 99 7° Paris

Saint-Germain 90 +1 8° Liverpool 87 +4 9° Arsenal 84 = 10° Manchester

United 81 +7 11° Sevilla 79 -4 12° Borussia

Dortmund 74 12° Tottenham 74 +5 14° Roma 72 14° Chelsea 72 +2 16° Porto 71 -6 17° Shakhtar

Donetsk 69 -2 18° Ol. Lyonnais 67 +9 19° Napoli 65 -4 20° Ajax 64,5

21° Benfica 64 22° Zenit 62 -3 23° Villarreal 56 -2 24° Besiktas 54 +1 25° Dinamo Kiev 52 -2 26° Salzburg 49,5 +3 27° Bayer

Leverkusen 47 +1 28° Schalke 46 -2 29° Sporting CP 43 +2 29° CSKA Moscow 43 +3 29° Valencia 43 +4

32° Basel 42,5 -3

33° Monaco 41 -8

34° Lazio 40 +5

35° Olympiakos 38

36° Anderlecht 36 -3

36° Athletic Bilbao 36 -3

38° Viktoria Plzen 34 +6

38° PSV Eindhoven 34 +1

38° Sporting Braga 34 +8

57° Inter 24 +25

71° Milan 19 +6

71° Fiorentina 19 -33

80° Atalanta 17,5 +12

111° Torino 11,96 -19

111° Sassuolo 11,96 -19

111° Sampdoria 11,96 -19 (fonte numericalcio.it).