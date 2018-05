ROMA – Intervistato da Radio Cusano, Antonio Razzi propone una finale alternativa di Champions League tra Bayern Monaco e Roma da giocare in… Corea del Nord.

“Una finale parallela tra Roma e Bayern Monaco – dice Razzi – sarebbe un avvenimento eccezionale, mi prodigherò per organizzarla a Pyongyang nello stadio più grande al mondo. E’ chiaro che la Roma è stata derubata, come è stata derubata anche la Juve a Madrid e a Torino. Sembra che non vogliano che le squadre italiane vadano avanti. Arriviamo quasi alla finale ma ci derubano e fanno finta di non vedere quando ci sono i rigori. Bisogna avere il pugno duro e dire basta, noi vogliamo il Var anche lì. L’idea della finale parallela è fantastica sicuramente sarà apprezzata da Kim e da tutto il mondo. Lo sport porta pace, andiamo noi a fare una finale lì così facciamo vedere che anche il mondo intero vuole la pace”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play