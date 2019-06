Real, Hazard vuole la maglia numero 10 ma la risposta di Modric lo gela

ROMA – In occasione della conferenza stampa di presentazione al Real Madrid, Hazard ha svelato un simpatico retroscena legato al suo nuovo numero di maglia e la scherzosa richiesta a Modric, attualmente in possesso della 10: “Ho avuto la fortuna di parlare con Modric attraverso Kovacic e gli ho chiesto se mi lasciava la 10. Però ha detto di no!”, ha concluso ridendo il nuovo acquisto. Il belga ha poi aggiunto: “Per me non è importante il numero, l’importante è giocare con questa maglia e con questo stemma, lo stemma del Real Madrid”. In attesa di sapere quale numero toccherà a Hazard, forse proprio quel 7 che fu di Cristiano Ronaldo. (fonte SKY SPORT)