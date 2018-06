MADRID – Allegri, primo fra tutti, poi Pochettino, Klopp, Guti, Michel, perfino Sarri. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dal momento dell’addio di Zidane, il tema della successione sulla panchina Real Madrid è di quelli caldi. Ma i candidati, uno dopo l’altro, per motivi diversi, sono venuti meno, tanto che ora le difficoltà incontrate da Florentino Perez potrebbero clamorosamente favorire quello che inizialmente era parso come un semplice outsider, Antonio Conte.

Klopp e Pochettino sono bloccati da Liverpool e Tottenham, Guti sembra essere troppo inesperto e Allegri – il preferito in assoluto dal presidente dei blancos – è legato alla Juve da un contratto che ora come ora intende rispettare. Così – ne sono certi i tabloid inglesi – in pole position è finito Antonio Conte, ufficialmente ancora sotto contratto con il Chelsea, ma già certo di non continuare la sua esperienza londinese.