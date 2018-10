ROMA – Antonio Conte è sempre più vicino al Real Madrid. Julen Lopetegui, dicono i media spagnoli, è sempre più vicino all’esonero. Il Real Madrid al momento è terzo in classifica, a due punti dal Siviglia, ma già pesano le sconfitte con l’Alaves e con il Siviglia in campionato. E quella con il CSKA in Champions League. Sconfitte a cui aggiungere la sconfitta in Supercoppa Europea con l’Atletico. Nulla di irreparabile, almeno per ora. Ma adesso bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime partite. Queste: sabato alle 13 il Levante al Bernabeu; martedì 21 il Viktoria Plzen, sempre a Madrid, per la Champions; domenica 28 il Clasico al Camp Nou.

Da queste partite dipenderà il futuro di Lopetegui. E quello di Conte che per ora resta ad aspettare una telefonata da Madrid. D’altronde ormai l’ipotesi Milan sembra solo un lontano ricordo con Gattuso sempre più saldo, anche se nel calcio non si sa mai, sulla panchina.