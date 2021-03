Real Madrid-Atalanta streaming, diretta tv e orario, dove vedere la partita di Champions League. Il match valido per il ritorno degli ottavi di finale sarà visibile sia in chiaro che a pagamento. La partita inizia alle ore 21.00 del 16 marzo 2021. dove vedere la partita di. Il match valido per ilsarà visibile siache. La partita inizia alle

Gli abbonati a Sky Sport potranno vedere il match o in diretta tv o in streaming (su SkyGo). Mentre gli abbonati a NowTv potranno vederla in diretta streaming sull’apposita app. La gara verrà trasmessa anche in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 e quindi anche in diretta streaming, sempre in chiaro, sul sito di Mediaset.

Come vedere Real Madrid-Atalanta in tv e in streaming

Real Madrid-Atalanta è in programma alle ore 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Play.

Real Madrid-Atalanta, Gasperini crede nell’impresa in Champions League

Le dichiarazioni di Gasperini sono riportate dall’Ansa. “Già in partenza il Real era favorito, col risultato dell’andata lo è ancora di più ma siamo ancora in corsa per la qualificazione. Affrontiamo la gara con lo spirito di chi vuole essere competitivo e di stare dentro la sfida il più possibile – ha aggiunto -. Passa tutto dalla nostra capacità di contenere il Real: è quella la base per metterci qualcosa di più”.

Sul match a campi invertiti, il tecnico nerazzurro taglia corto: “Resta il dispiacere di non poter aver disputato, in dieci, la partita che ci aspettavamo. Siamo stati costretti a snaturarci: è un’altra partita. E’ fondamentale poterci misurare per stabilire a che livello siamo”.