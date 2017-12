Real Madrid-Barcellona streaming-diretta tv, dove vederla (Clasico)

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta TV e streaming alle 13.00

Real Madrid-Barcellona sarà visibile in diretta TV dagli abbonati Sky possessori del pacchetto Sport: i diritti della Liga appartengono in esclusiva a FOX Sports. Per godersi il grande spettacolo del Clasico, dunque, sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 204 della piattaforma.

La partita sarà preceduta da uno studio live di 45 minuti, mentre la telecronaca della partita è affidata a Stefano Borghi e Federico Balzaretti.

Per chi volesse seguire la partita da un pc, da un tablet o da uno smartphone, Real Madrid-Barcellona sarà trasmessa gratis in live streaming sulla piattaforma online SkyGo, servizio riservato ai clienti Sky.

Real Madrid-Barcellona, le dichiarazioni di Zidane

Le sensazioni “sono buone. Tocca a noi scendere in campo prima delle vacanze e siamo pronti a fare una bella partita”. Zinedine Zidane ed il Real Madrid sono tornati carichi dalla trasferta ad Abu Dhabi, dove hanno vinto il Mondiale per club e sono pronti al ‘Clasico’ , ora di pranzo, contro il Barcellona capolista della Liga.

“Sarà la partita più difficile della stagione – dice il tecnico francese in conferenza stampa – contro un avversario molto forte. Ma io ho grande fiducia nei miei giocatori, nella loro esperienza”.

Contro il Barcellona servirà “pazienza, non vinceremo in 15 minuti, ne serviranno 90. Ed al pubblico chiedo di incitarci dal primo all’ultimo”. Gareth Bale, tornato al gol proprio nel Mondiale per club dopo una lunga assenza per infortunio, ha chiesto di essere dell’incontro:

“Vedremo, solo se sarà al 100%” ha risposto Zidane. Chi ci sarà senz’altro e Cristiano Ronaldo, che oggi ha svolto tutto l’allenamento con i compagni, come non gli era mai stato possibile in settimana, causa il colpo rimediato nella finale contro il Gremio.

Real Madrid-Barcellona, le dichiarazioni di Valverde

“Non penso che partiamo favoriti, in partite del genere la classifica non conta”. Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona che guida la Liga con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid, in vista del ‘Clasico’ al Santiago Bernabeu preferisce parlare di “buon momento” della sua squadra che deve portare a “giocare un match importante” in casa degli avversari. Importante, appunto, non decisiva:

“Non pensiamo alle conseguenze del risultato prima di giocare. Qualunque cosa accada, ci saranno ancora molte partite” ha sottolineato Valverde in conferenza stampa: “Tra l’altro abbiamo l’Atletico (secondo, ndr) a sei punti, non c’è nulla di scritto o di definitivo”.

Quanto a Cristiano Ronaldo, il tecnico è certo che sarà della partita “perché ha un valore importante”.

(Foto Ansa).