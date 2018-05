Real Madrid-Bayern Monaco streaming-diretta tv, dove vederla

MADRID (SPAGNA) – Real Madrid-Bayern Monaco (orario 20.45), partita valida come ritorno delle semifinali di Champions League. Nella gara di andata, il Real Madrid ha vinto 2-1 in Germania (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA).

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Real Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Premium Sport e Canale 5: nel primo caso per gli abbonati al servizio, nel secondo in chiaro. Il match sarà inoltre disponibile in diretta streaming su Premium Play e i siti ufficiali di Canale 5 e Sport Mediaset: il tutto attraverso pc, tablet e smartphone.