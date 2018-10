ROMA – Il Real Madrid ha ufficializzato l’esonero di Lopetegui, che chiude la sua avventura dopo pochi mesi con il 5-1 subito nel Clàsico contro il Barcellona. A sostituirlo sarà Santiago Solari, nominato allenatore pro tempore dai blancos. Sfumato l’arrivo di Antonio Conte.

A mettere il veto sull’arrivo dell’ex tecnico del Chelsea, sarebbe stato lo spogliatoio del Real Madrid. In particolare Sergio Ramos, Marcelo e Modric che decidono per tutti, anche per il presidente. Ramos domenica sera ha parlato con Florentino Perez, spiegando che il tecnico italiano non è gradito ai senatori della squadra. “Il rispetto si guadagna, non si impone e lo spogliatoio conta più di un allenatore”, ha affermato il difensore.

La pausa per gli impegni delle nazionali, tra due settimane, verrà utilizzata dal direttivo merengues per trovare una soluzione definitiva. Per il momento ha vinto Sergio Ramos, già artefice in estate della partenza di Zidane e capo-rivolta ai tempi del divorzio da Mourinho, ma Florentino Perez ha preso tempo tentando da una parte di convincere il suo capitano, e valutando al tempo stesso possibili alternative.

Ramos e compagni chiedono la conduzione familiare della squadra e l’arrivo in panchina di un uomo di assoluta fiducia. Il più gettonato è l’ex bandiera Guti (542 presenze con i blancos), dalla scorsa estate assistente di campo di Gunes al Besiktas di Istanbul. Perez ritiene la proposta di Ramos impresentabile e dopo un consulto con un’altra icona del Real, l’argentino Jorge Valdano, avrebbe proposto ai giocatori Roberto Martinez, attuale ct del Belgio. Una mossa che permetterebbe al club di facilitare l’acquisto a gennaio della stella dei Diavoli Rossi Eden Hazard.