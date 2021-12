Real Madrid-Inter, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). L’Inter si è già qualificata agli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi può conquistare il primo posto nel girone con una vittoria sul Real Madrid. La partita si gioca il 7 dicembre, fischio d’inizo alle 21. Real Madrid-Inter dove vederla.

Real Madrid-Inter, dove vederla in diretta tv

La partita di Champions League dell’Inter è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su Sky Sport Action (canale 206 del satellite), e Sky Sport (canale 253 del satellite).

Real Madrid-Inter, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Real Madrid-Inter con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La sfida potrà essere seguita anche attraverso l’app di Infinity +.

Real Madrid-Inter: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.