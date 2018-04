MADRID (SPAGNA) – Non riesce l’impresa alla Juventus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions League dal Real Madrid nonostante la vittoria dei bianconeri per 3-1 che qualifica gli spagnoli in semifinale.

Decisivo il rigore di Cristiano Ronaldo al 97′. All’andata, a Torino, il Real Madrid aveva vinto 3-0.

Graziano Cesari: “Il rigore che ha eliminato la Juve non c’era”

Graziano Cesari, ex arbitro internazionale di Serie A, ha commentato l’episodio chiave del match di stasera: “La Juventus è stata eliminata da un calcio di rigore che non c’era. Abbiamo questo fermo immagine in esclusiva che mostra come Mehdi Benatia sia andato sul pallone. Il difensore della Juventus ha colpito prima il pallone e solamente in un secondo momento, ed in modo leggero, Lucas Vazquez. Questo calcio di rigore non era da assegnare anche perché l’arbitro Oliver non ha visto nulla e quindi ha ipotizzato un fallo senza vederlo”.

