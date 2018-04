TORINO – Aspramente criticato dalla Juventus ma esaltato in patria.

The Telegraph esalta l’arbitro Oliver

Il giornalista del «The Telegraph» Sam Wallace ha esaltato la condotta arbitrale di Oliver nel finale di Real-Juventus in un articolo intitolato: «La coraggiosa e corretta scelta di Oliver di espellere Buffon dimostra che appartiene all’elite degli arbitri».

“Oliver merita i Mondiali”

«Oliver anche nel caso delle proteste di Buffon non ha avuto esitazioni, era sicuro di avere ragione. E ha avuto il coraggio di farlo nonostante l’importanza di una figura come Buffon: anche il designatore Collina ne sarà stato colpito positivamente. In circostanze inaspettate, Oliver si è trovato al centro di una tempesta e ne è uscito bene con due decisioni coraggiose. Nel 2018 non ci saranno arbitri inglesi al Mondiale ma Oliver al 2022 in Qatar merita di esserci».