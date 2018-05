TORINO – L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Gigi Buffon per l’espulsione e le successive dichiarazioni fatte a Madrid[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]. Al ‘Bernabeu’ il portiere e capitano bianconero fu allontanato dall’arbitro Oliver per le proteste dopo il rigore concesso al Real all’ultimo minuto di recupero, che sancì l’eliminazione della Juventus.

Il caso verrà discusso il 31 maggio dalla commissione Controllo, Etica e Disciplinare. Espulso con il cartellino rosso diretto per le proteste dopo il contatto in area tra Benatia e Luca Vasquez,, nel dopo-partita a più riprese Buffon usò parole di critica molto forti nei confronti dell’arbitro inglese.

Lo accusò di essere “insensibile” e di avere “un bidone della spazzatura al posto del cuore”. “Un essere umano – disse il capitano della Juventus – non può decretare l’uscita di scena per un episodio stradubbio. Se uno non ha la personalità, se ne sta in tribuna con moglie e figli a mangiare le patatine. Ma non si può rovinare una partita epica perché non si ha la personalità adatta al compito”.

