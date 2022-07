Real Madrid-Juventus, dove vedere l’amichevole dei bianconeri in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. La Juventus di Massimiliano Allegri conclude il suo tour americano di amichevoli con la super sfida contro il Real Madrid. Fin qui i bianconeri hanno raccolto una vittoria (contro i messicani del Guadalajara) e un pareggio contro il Barcellona nell’ultima amichevole. Il livello si alza ulteriormente contro i campioni d’Europa guidati da Ancelotti, che hanno faticato non poco nelle ultime amichevoli perdendo contro il Barcellona e pareggiando contro i messicani del Club América. Real-Madrid-Juventus dove vederla.

Real Madrid-Juventus, orario e dove vederla in diretta streaming

Anche se si tratta solo di un’amichevole precampionato, Real Madrid-Juventus non è mai una partita come le altre. La gara si gioca a Los Angeles, al Rose Bowl Stadium, e verrà trasmessa in diretta nella notte tra il 30 e il 31 luglio alle 4, orario italiano. E’ possibile vedere la partita in diretta tv in esclusiva su Dazn per gli abbonati.

Real Madrid-Juventus: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrigo, Benzema, Vinicius Junior.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean.