ROMA – La Juventus sfiora l’impresa al Santiago Bernabeu ma deve dire addio alla Champions League nei minuti di recupero per un rigore contestatissimo trasformato da Cristiano Ronaldo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Un Real Madrid-Juventus che si è concluso tra le proteste della dirigenza bianconera e quelle dei calciatori.

In particolar modo è stato Gigi Buffon a prendere la scena nel fine partita. Il capitano bianconero, espulso per proteste, ha attaccato duramente il fischietto inglese Oliver.

“Era un’azione dubbia e al 93′ dopo che all’andata non ci hanno un rigore netto nel finale. Ci vuole del cinismo per infrangere il sogno di una squadra che ci ha messo l’anima. Se hai il cinismo di fischiare un rigore così al 93′ non sei un uomo, sei un animale. Questo arbitro non ha la personalità adeguata per calcare questi palcoscenici. Se non hai la personalità, te ne stai in tribuna con tua moglie. Non puoi condizionare un’impresa che era epica. Non si può fischiare un episodio dubbio, devi avere la sensibilità di capire il disastro che stai facendo. E’ una questione di sensibilità: non sai dove sei, che squadre si affrontano, non sai veramente un c..! Il Real Madrid ha meritato di passare e vincerà la Champions. Gli faccio i complimenti, sono dei grandissimi, ma noi meritavamo di andare al supplementare”.

Parole che campeggiano questa mattina, giovedì 12 aprile, su molte prime pagine dei giornali sportivi italiani ed esteri.