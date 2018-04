Real Madrid-Juventus streaming-diretta tv, dove vederla

MADRID (SPAGNA) – Real Madrid-Juventus, orario 20.45, è una partita valida come ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Real Madrid-Juventus sarà visibile in diretta tv su Mediaset Premium e in diretta tv in chiaro su Canale 5. Il match verrà inoltre trasmesso in streaming attraverso Premium Play grazie a smartphone, tablet e laptop, sul sito di Mediaset e di Canale 5.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

La gara di andata

Il Real Madrid ha vinto 3-0 a Torino grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo, memorabile il secondo gol in rovesciata, e a una marcatura di Marcelo. La Juventus ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Paulo Dybala, il primo giallo rimediato per simulazione, che salterà la gara del Bernabeu.

I quotisti non credono alla Juve

Vietato non crederci ma il passaggio del turno della Juventus alle semifinali di Champions per i quotisti Snai è a quota ‘miracolo’: 40 volte la posta. Nelle competizioni europee, la squadra di Zidane non perde al Bernabeu da quasi tre anni e la vittoria bianconera, sul tabellone Snai, si gioca a 5 volte la scommessa, contro il 4,25 piazzato sul pareggio e il basso 1,63 per il successo del Real.

Logico quindi che le quote sul ribaltone bianconero vadano alle stelle: lo 0-3, che rimanderebbe tutto ai supplementari, arriva già a 75, lo 0-4, con cui la Juve conquisterebbe una storica qualificazione in semifinale, sale addirittura a 100.

Quote “galattiche” per Allegri anche nelle scommesse secche sul passaggio del turno e su come verrà centrato: la Juve avanti è data a 40,00, arrivarci dopo l’extra-time vale 60, conquistare la qualificazione ai rigori paga invece 65.

Quote alle stelle anche per il Siviglia di Montella, già sconfitto all’andata dal Bayern Monaco in casa: la formazione bavarese è strafavorita a 1,22 nei 90 minuti regolamentari. Il Siviglia sale fino a 13, il pari è a 6,75.