KIEV – Real Madrid e Liverpool si giocano la finale di Champions League. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Gli spagnoli vogliono vincere il trofeo per il terzo anno consecutivo (sarebbe il 13esimo trionfo in Champions nella storia dei blancos) e per farlo Zinedine Zidane sembra orientato a scegliere il 4-3-1-2 con Benzema e Cristiano Ronaldo in attacco dal 1′. Isco trequartista.

Gli inglesi tornano in finale dopo 11 anni (nel 2007 ad Atene trionfò il Milan per 2-1) e cercano il sesto trionfo tra Coppa dei Campioni e Champions. L’ultima vittoria è del 25 maggio 2005 quando a Istanbul i Reds sconfissero ai rigori il Milan dopo aver rimontato nel secondo tempo uno svantaggio di tre gol. Per la finale contro il Real Jürgen Klopp si affida al 4-3-3 con Salah, Firmino e Mané in attacco.

Le FORMAZIONI:

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Zidane.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Arbitro: Mazic (Serbia). Tv: Canale 5, Premium Sport.