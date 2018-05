KIEV – La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30′ del primo tempo a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L’attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], visibilmente dolorante. Salah era rimasto vittima tre minuti prima di un duro contrasto di gioco con Sergio Ramos, difensore del Real Madrid.

Il campione egiziano ha provato a rimanere in campo, ma poi ha dovuto arrendersi ed è uscito piangendo con il compagno, e amico, Manè che cercava di consolarlo. Al suo posto è entrato Lallana,

Cinque minuti dopo Salah, è uscito in lacrime anche Carvajal del Real Madrid, per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Nacho.