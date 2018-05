ROMA – Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid, accende la finale di Champions League:

"Salah? Ci sono giocatori che vanno di moda, c'è chi viene e chi va, ma Cristiano Ronaldo e Messi sono in un'altra orbita. Salah è un grande campione e io rispetto l'opinione di tutti. Quella di domani sarà per lui una grandissima occasione".

Dove si trovano le motivazioni dopo tanti titoli? Quando c’è uno scenario come questo le motivazioni non possono mancare. Arriviamo a questa sfida con tanto orgoglio, vogliamo vincere ancora. Sono la fame e l’ambizione, oltre che un grande gruppo, le chiavi per arrivare a giocare tre finali di fila. Tutti remiamo dalla stessa parte, qui non si pensa al singolo”.

Il Liverpool non sarà un avversario semplice da affrontare: “Più la squadra rivale è apprezzata e più valore ha una vittoria. Affronteremo una squadra guidata da un grande allenatore, un gruppo di giocatori che non si arrendono mai, per loro quello di domani sarà un’occasione unica. La cosa non ci preoccupa e non lo dico mancando di rispetto al Liverpool. Io poi non guardo mai indietro, quella di domani per me sarà come la prima finale”.

Klopp ha detto che il Real funziona come un orologio: “Fare i complimenti ad un avversario è sempre una buona tattica. Noi faremo di tutto per provare a limitare il loro potenziale offensivo. La nostra BBC? Il nostro obiettivo non deve cambiare al di là di chi giocherà, dovremo scendere in campo con una motivazione straordinaria”.