MADRID (SPAGNA) – Il Real Madrid proprio non ha pace: oltre alla crisi, gli infortuni. Il sito dei ‘blancos’ ha ufficializzato quello del brasiliano Marcelo, cui è stata diagnosticata una lesione muscolare del bicipite femorale destro: per i medici del club lo stop previsto è di almeno un mese.

E’ molto difficile che il terzino-goleador (a segno contro il Levante e a Barcellona) sia in campo all’Olimpico contro la Roma nel match di Champions di martedì 27 novembre. Una buona notizia per i tifosi giallorossi.

