Real Madrid-Roma si sfideranno mercoledì 19 settembre alle ore 21:00 per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Real Madrid-Roma sarà visibile sia su Sky Sport che in chiaro sulla Rai. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili, e sul sito della tv di Stato RaiPlay.

I precedenti tra Real Madrid e Roma

Al Santiago Bernabeu sono quattro i precedenti tra Real Madrid e Roma, con i giallorossi che hanno espugnato il fortino madrileno già due volte. La prima nel 2002, durante la fase a gruppi con l’1-0 firmato da Totti. Altra vittoria, stavolta per 2-1, nel 2007, quando Vucinic al 90’ riportò davanti i suoi dopo il pareggio di Raul al gol di Taddei. Una vittoria che sommata a quell’andata (sempre per 2-1) consentì alla Roma di passare il turno ed approdare ai quarti di finale. Solo uno il pareggio, 1-1 (Totti e Figo) alla prima dei giallorossi al Bernabeu durante una fase a gruppi della Champions League. Due i successi dei Blancos davanti al proprio pubblico, con quattro reti firmate dalla doppietta di Raul, Figo e Roberto Carlos, che resero vane le reti di De Rossi e Cassano fissando sul 4-2 il risultato finale. E l’ultima volta, l’ultima di Totti al Bernabeu nel 2016, vinse il Real grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e James Rodriguez.

Il calendario della Roma in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Mercoledì 19 settembre ore 21.00 – Real Madrid-Roma;

Seconda giornata, Martedì 2 ottobre ore 21.00 – Roma-Viktoria Plzen;

Terza giornata, Martedì 23 ottobre ore 21.00 – Roma-CSKA Mosca;

Quarta giornata, Mercoledì 7 novembre ore 18.55 – CSKA Mosca-Roma;

Quinta giornata, Martedì 27 novembre ore 21.00 – Roma-Real Madrid;

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 18.55 – Viktoria Plzen-Roma.