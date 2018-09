MADRID (SPAGNA) – Real Madrid-Roma 0-0. Partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

La Roma riparte in Europa dal campo dei tre volte campioni in carica del Real Madrid. Può essere la partita della svolta per scacciare la crisi di risultati in campionato e rilanciarsi alla grande nel prosieguo della stagione. Di Francesco potrebbe inserire in campo dal primo minuto il giovane Zaniolo, atteso all’esordio assoluto in giallorosso.

Il prepartita

“Mi auguro che si riaccenda l’anima di questa Roma, al di là delle scelte che farò e dei sistemi di gioco”. E’ questo il desiderio di Eusebio Di Francesco in vista del debutto dei giallorossi in Champions League sul campo del Real Madrid campione in carica. “Dobbiamo fare prestazioni differenti, con maggiore continuità, ritrovando spregiudicatezza ma anche spensieratezza nel fare le cose con maggiore convinzione e determinazione – aggiunge il tecnico alla vigilia -. Mi auguro di vedere una squadra che abbia rabbia, desiderio di far male agli avversari e la voglia di fare una partita gagliarda sotto tutti i punti di vista”.

Insomma, Di Francesco vuole una decisa inversione di tendenza rispetto al deludente avvio di stagione. E a chi gli chiede se questa Roma più forte dello scorso anno risponde: “C’è un percorso di crescita da fare. E’ ovvio che le aspettative sono alte e noi dobbiamo essere i primi a crederci. Dipenderà dalle nostre prestazioni. Noi viviamo per lo straordinario, è giusto provarci”. “Potrei anche sorprendere nelle scelte ma non lo dirò qui, pensieri e desideri sono tanti ma le scelte devo farle in maniera ponderata sapendo che è una partita insidiosissima da giocare”.

Anche se in campo non ci sarà più da fare i conti con Ronaldo: “Ma il Real mi dà la sensazione che senza di lui sia ancora di più squadra, addormenta meno la partita. Noi dobbiamo avere la capacità di migliorarci, la fase difensiva deve essere più cattiva. Dobbiamo lavorare meglio di squadra, tutti insieme”.

Fondamentale sarà l’apporto di De Rossi in regia, davanti alla difesa. Il capitano avrebbe evitato il Real in questo momento, ma poi confessa: “Non credo sia la miglior partita per ripartire, ma visto che gare più semplici ci hanno portato grandi delusioni domenicali come quella col Chievo, perché no? Magari esce fuori un risultato positivo, una grande prestazione che potrebbe ridarci slancio e fiducia, facendoci ricordare quanto siamo stati forti pochi mesi fa, e che possiamo tornare a esserlo”.

