MADRID (SPAGNA) – Ottimo avvio di stagione per Vinicius Junior. Il giovane brasiliano, acquistato per 46 milioni di euro dalla Fluminense, ha segnato 2 gol nelle prime due partite con il Real Madrid “B” e si sta mettendo in evidenza anche in prima squadra. Nel corso dell’ultimo allenamento, ha segnato un gol in rovesciata che ha strappato gli applausi dei Galacticos del Real Madrid.

Il 23 maggio 2017, il Real Madrid ha comunicato di aver trovato un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo di Vinícius Júnior dal 12 luglio 2018 (giorno dell’effettivo compimento dei diciotto anni di età, il minimo richiesto per i trasferimenti internazionali).

Secondo alcune fonti, l’accordo tra i due club sarebbe stato trovato per una cifra pari a 46 milioni di euro. Il 20 luglio 2018 è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Real Madrid. Nonostante un buon precampionato, viene inserito nella squadra B con cui debutta ufficialmente il 26 agosto contro il Las Palmas.