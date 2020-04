FIRENZE – Restate a casa ma fate dirette su Instagram. Anche Matteo Renzi ed Enrico Mentana hanno deciso di fare una diretta sul celebre social network per rispondere alle domande dei loro fan.

E’ un modo come un altro per tenere compagnia alle tante persone che li seguono e che in questo momento si trovano in quarantena da coronavirus.

Durante questa diretta su Instagram, Renzi e Mentana hanno parlato un po’ di tutto… tra i vari argomenti trattati, c’è stato anche il calcio che è una passione di entrambi.

Renzi è un politico, mentre Mentana è un giornalista. Entrambi sui loro canali social parlano di calcio con una certa frequenza.

Renzi è un grande tifoso della Fiorentina, mentre Mentana è un noto tifoso dell’Inter. Per questo motivo, i due hanno parlato di un possibile approdo di Federico Chiesa all’Inter proprio dai viola.

Ad avventurarsi in questa bomba di calciomercato, è stato lo stesso Renzi. Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente del consiglio durante la diretta su Instagram con Enrico Mentana.

Matteo Renzi è sicuro: “Caro Enrico Mentana, Federico Chiesa andrà alla tua Inter”.

“Federico Chiesa andrà all’Inter la prossima estate. Io spero che resti a Firenze ma non sono fiducioso. Da informazioni in mio possesso, so che Chiesa firmerà con l’Inter nella prossima finestra di calciomercato.”

La scorsa estate, Chiesa chiese ufficialmente la cessione ma il neo patron Commisso si rifiutò di cederlo ai nemici della Juventus.

Commisso non voleva presentarsi ai nuovi tifosi con la cessione del calciatore più forte della rosa. Chiesa è rimasto controvoglia e non si è espresso sui suoi livelli abituali.

La prossima estate, la Fiorentina potrebbe cederlo ma non alla Juventus, bensì all’Inter di Antonio Conte. Chiesa dovrà accettare questo compromesso per lasciare il club. Può andare dove vuole ma non alla Juventus…