Ribery Fiorentina presentazione Franchi video YouTube

FIRENZE – Bagno di folla allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la presentazione ufficiale di Franck Ribery. Il pubblico viola è impazzito di gioia per l’acquisto di uno dei calciatori più forti degli ultimi 20 anni. Ribery è arrivato a Firenze dopo ben 12 stagioni tra le fila del Bayern Monaco dove ha vinto praticamente tutto, Champions League compresa.

Ribery ha fatto il suo ingresso in campo sulle note di “Eye of the tiger” dei Survivor, canzone che ha fatto da colonna sonora alla saga di Rocky. Poco dopo ha fatto i suoi primi palleggi sul manto erboso del Franchi al coro di “Franck Franck Ribery, Franck Franck Ribery!”. Poco dopo, non sono mancati anche i cori per Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso che presenziava all’evento: “Portaci portaci portaci in Europa, Joe Barone portaci in Europa!”.

Poco prima della presentazione allo stadio, per raccogliere l’abbraccio dei tifosi, Ribery aveva tenuto la sua prima conferenza stampa da calciatore della Fiorentina. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Il calcio è la mia vita ed è la ragione per la quale ho preferito rimanere in Europa. Rispetto tanto Totti, come persona e come calciatore. Spero di riuscire ad arrivare anche io a 40 anni ed essere decisivo. A gennaio mi sono infortunato in ritiro, poi l’allenatore ha fatto altro scelte, dando maggiore spazio ai giovani. Ma quando sono stato chiamato in causa ho risposto sempre presente.

La Serie A è un grande campionato, con tante grandi squadre. Sono qui per aiutare la Fiorentina, non sono qui per fare concorrenza a Ronaldo. Abbiamo parlato tanto, si è trovato l’accordo, sono molto felice di essere qua. Ho visto nella dirigenza viola tanta motivazione. Ho sentito tanta fiducia. Anche mia moglie è stata molto importante nella mia scelta, perché la famiglia per me è molto importante.

Ieri l’accoglienza è stata speciale, la passione della gente mi ricorda quella che ho vissuto a Marsiglia. Qui la gente vive per il calcio. Stasera anche lo stadio sarà pieno e questo mi spinge a dare il massimo. Ora mi devono aiutare a trovare una casa grande perché ho 5 bambini”.

Video da YouTube con la conferenza stampa di presentazione di Franck Ribery come nuovo calciatore della Fiorentina.

Accoglienza da brividi per Ribery al coro di “Franck Franck Ribery, Franck Franck Ribery!”. Il calciatore è stato salutato dal suo nuovo pubblico sulle note di “Eye of the tiger” dei Survivor (video da YouTube).