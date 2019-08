ROMA – La trattativa di calciomercato tra la Roma e la Juventus per portare Rugani nella Capitale e Riccardi più Celar a Torino sta facendo infuriare i tifosi giallorossi che stanno esternando il loro malcontento sia sui social network che nelle radio romane. Il problema non è Rugani, che resta un buon difensore, ma la modalità con la quale la Roma lo sta prendendo. La società giallorossa sta sacrificando Riccardi, che è il fenomeno del settore giovanile tanto da essere già stato convocato nella Nazionale “A” da Roberto Mancini per una stage, e Celar, capocannoniere della squadra nell’ultimo campionato Primavera, due giovani dal sicuro avvenire.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, ha riassunto la rabbia dei tifosi della Roma facendo un collage dei loro commenti postati sui social network.

“Luca Pellegrini ci poteva anche stare, ma Riccardi sarebbe troppo. La Roma non deve essere la succursale della Juventus””Non solo faremmo un piacere alla Juventus prendendo un giocatore che è diventato un esubero, ma gli regaliamo anche due giovani talenti che avranno futuro certo? Petrachi, fermati finché sei in tempo”. “La Roma fa male a fare questa operazione soltando pensandoci. Nemmenso il Sassuolo sarebbe arrivato a tanto per sistemare conti e fare pliusvalenze”.

“Va bene, il futuro di questi due giovani potrà anche essere un’incognita, ma questa operazione non va fatta soprattutto per rimanere padroni del proprio destino, per non essere succubi di una squadra che in Italia può fare come vuole. La Roma deve rimanere la Roma, non la squadra B della Juventus. A Torino si stanno facendo delle grasse risate, ci prendono in giro per quello che stiamo facendo con i nostri ragazzi”.

“Se mi sacrifichi due talenti per prendere Davids o Dybala ci posso pure stare. Non lo farei nemmeno per quelli ma ci posso anche stare. Me li sacrifichi per prendere un mezzo giocatore come Rugani che in quattro anni ha fatto solo panchina e tribuna. Siamo all’accatonaggio” (fonte Il Corriere dello Sport).