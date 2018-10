ROMA – Il cuore di Edin Dzeko è grande. Dopo la sua prima tripletta in Champions League, ha deciso di dedicare il gol a Riccardo Calafiori. Chi è Riccardo Calafiori? E’ un calciatore della Roma Primavera che oggi, nel corso della partita della Champions League dei giovani contro il Viktoria Plzen, ha rimediato un grave infortunio all’ 80′ dopo un intervento di Svoboda (poi espulso). Il giovane calciatore della Roma è a Villa Stuart per accertamenti.

Gli highlights di Roma-Viktoria Plzen 5-0

Dzeko segna di testa e si porta a casa il pallone della tripletta.

Quarto gol della Roma, a segno il giovane Kluivert. L’attaccante olandese ha segnato a porta vuota dopo una respinta del portiere ceco su un tiro di Under.

Tris della Roma. I giallorossi chiudono la partita con il gol di Under su assist di Lorenzo Pellegrini

Raddoppio della Roma, doppietta per Dzeko. Il centravanti bosniaco finalizza al meglio un assist di uno scatenato Under.

Roma padrona del campo e vicina al raddoppio. Sinistro a giro di Under dalla distanza e palla sul palo. Sfiorato un gol “alla Del Piero”.

Roma in vantaggio al primo affondo. Assist di Kolarov e gol di Dzeko al 3′. Il suo diagonale mancino non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Le pagelle di Roma-Viktoria Plzeň 5-0

ROMA: Olsen 6; Florenzi 7, Fazio 7, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6.5; Lo. Pellegrini 7.5, Nzonzi 6.5, Cristante 6.5; Ünder 7.5, Dzeko 9, Kluivert 7. Subentrati: Schick 6, Zaniolo 6 e Pellegrini Luca 6.

A disp.: Mirante, Marcano, Santon, El Shaarawy.

All. Di Francesco 8.

VIKTORIA PLZEN: Kozacik 5.5; Reznik 5, Hejda 5, Hubnik 5, Limbersky 5; Prochazka 5, Hrosovsky 5; Zeman 5.5, Horava 5.5, Kovarik 5.5; Krmencik 5. Subentrati: Kolar 5 Ekpai 5 e Reznicek 5.

A disp.: Hruska, Pernica, Havel, Kolar, Chory.

All. Vrba 5.

Arbitro: Raczkowski (POL) 6.5. Assistenti: Obukowicz e Listkiewicz. IV uomo: Siejka. Assistenti di porta: Musiał e Kwiatkowski.

Prepartita, Florenzi: “Roma ha superato la crisi? Dobbiamo dare di più…”

“Se la crisi è superata? Non lo dico, voglio che questa Roma dia di più. Dobbiamo fare in modo di metterci alle spalle questo momento dando un segnale di continuità”. Così Alessandro Florenzi in vista dell’impegno allo Stadio Olimpico col Viktoria Plzen, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

“Cosa è cambiato da Bologna al derby? Tutto parte dalla testa, sapevamo di dover rimettere le idee a posto. Ora siamo sulla strada giusta – aggiunge l’esterno in conferenza stampa -. Speriamo di replicare il percorso fatto in Europa lo scorso anno, è il nostro obiettivo anche se sappiamo che sarà molto difficile e dipenderà da tanti fattori. Per noi è veramente importante, sarà la prima in casa e vogliamo fare bella figura”.

