Dopo le polemiche di molti tifosi per la telecronaca della partita Inter-Tottenham, Riccardo Trevisani, commentatore di Sky Sport, ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di Inter Tv, l’emittente ufficiale del club nerazzurro.

Il giornalista ha risposto alle accuse di simpatizzare per l’Inter e ha attribuito all’emozione del momento l’enfasi con cui lui e la seconda voce Daniele Adani, hanno raccontato il gol allo scadere di Vecino, che ha consegnato la vittoria all’Inter.

“Se una squadra che ci ha messo sei anni per tornare in Champions League ha ribaltato la sfida in sei minuti con i gol di coloro che avevano segnato, pochi mesi fa, contro la Lazio, la cosa diventa epocale e fa perdere la testa”, ha osservato Trevisani.

“Io ho vissuto questa sensazione insieme a un San Siro che tremava, una cosa che da casa non arriva. Poi c’è chi vuol capire e c’è chi non vuole capire, pazienza”, ha aggiunto.

La telecronaca di Trevisani e Adani dei minuti finali della partita, è stata criticata da molti tifosi, che hanno ravvisato nell’esultanza al gol di Vecino una eccessiva parzialità a favore dell’Inter.

“Oggi sono interista, in passato ero della Fiorentina per una telecronaca in Fiorentina-Juventus, domani sarò juventino, poi milanista, poi del Napoli e così via… La vecchiaia incombe e ciclicamente ci ritroviamo ad essere tifosi di questa o di quell’altra squadra. Semplicemente, anche a 40 anni il calcio mi fa emozionare come se ne avessi quattro”, ha concluso Trevisani.