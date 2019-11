Rihanna allo Stadium per Juventus-Atletico di Champions FOTO

TORINO – Rihanna ha portato fortuna alla Juventus. La cantante di fama internazionale si è recata allo Stadium di Torino per godersi il big match di Champions League tra la Juventus e l’Atletico Madrid. La sua presenza allo stadio ha fatto discutere sui social dividendo l’Italia in due “fazioni”. I tifosi della Juventus sono entusiasti di avere dalla loro parte una cantante così bella e brava mentre il resto d’Italia non l’ha presa bene.

Robyn Rihanna Fenty, conosciuta semplicemente come Rihanna è una cantante, attrice, modella, imprenditrice e diplomatica barbadiana. Si è trasferita negli Stati Uniti d’America all’età di 16 anni grazie a un contratto discografico, sotto la guida di Evan Rogers.

Rihanna ha assistito ad una grande prestazione della Juventus. I bianconeri hanno vinto contro l’Atletico Madrid grazie ad una magia su calcio di punizione di Paulo Dybala. I bianconeri avrebbero meritato anche un passivo maggiore ma la gran botta con il sinistro di Federico Bernardeschi si è stampata sul palo a Oblak battuto. La Juve di Maurizio Sarri ha vinto con merito un girone che ha dominato. Grazie a questo posizionamento, la Juve parteciperà ai sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League da testa di serie.