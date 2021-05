Rino Gattuso ha firmato con la Fiorentina. Contratto biennale con opzione per il terzo (foto Ansa)

Ora è ufficiale: Rino Gattuso ha firmato con la Fiorentina. Per il tecnico ex Napoli i viola hanno messo sul tavolo un contratto biennale con opzione per il terzo a circa due milioni di euro a stagione.

Tra le garanzie tecniche richieste da Gattuso ci sono investimenti sulla rosa e la permanenza in viola di Vlahovic.

“Benvenuto Rino Gattuso”, scrive la Fiorentina su Twitter.

Rino Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale. Il comunicato dei viola

Il club viola ha accompagnato l’annuncio con un breve comunicato sul proprio sito internet ufficiale: “Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina”, così il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1° luglio 2021.

Rino Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale. La lettera ai tifosi del Napoli

Nelle ore precedenti Rino Gattuso aveva salutato i tifosi del Napoli con una lettera:

“Allenare il Napoli è stato bellissimo: un anno e mezzo intenso e prezioso, un’esperienza che porterò a lungo nel cuore. Ho sentito l’entusiasmo della gente e ho sempre provato a ricambiare dando il massimo. Ringrazio i giocatori, lo staff della società, tutti i dipendenti, il presidente De Laurentiis che mi ha dato questa opportunità. Ho conosciuto una città magnifica, dove ho vissuto benissimo con la mia famiglia, e tifosi straordinari. Non dimenticherò mai questi mesi emozionanti e auguro al club il meglio per il futuro”.