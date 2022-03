L’Italia è fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva ma nelle ultime ore stanno circolando delle bufale sul web su un possibile ripescaggio. Secondo queste tesi apparse sui social, e prive di ogni fondamento, l’Italia potrebbe essere ripescata al posto dell‘Ucraina (interessata dal conflitto bellico in corso) o potrebbe ricevere una speciale wild card da parte della Fifa. Andiamo a fare chiarezza di seguito.

Ripescaggio Italia, azzurri ai Mondiali al posto dell’Ucraina: è una bufala

La prima bufala post eliminazione degli azzurri riguarda l’Ucraina. Alcuni link apparsi sui social parlano di un Italia ai Mondiali al posto dell’Ucraina. Secondo questa prima tesi, l’Italia verrebbe promossa d’ufficio in quanto campione d’Europa in carica. Ma questo non è possibile. Perché se l’Ucraina non potesse scendere in campo, al suo posto verrebbe fatta passare la Scozia (sua diretta avversaria nei playoff in corso). Come effettivamente avvenuto per la Polonia che ha eliminato la Russia senza dover scendere in campo.

Un’altra tesi sull’Ucraina, afferma che gli azzurri (in quanto campioni d’Europa) la sostituirebbero nella sfida alla Scozia. Ma non è così. Perché se l’Ucraina non riuscisse a giocare la partita, verrebbe qualificata d’ufficio l’Ucraina.

Ripescaggio Italia, azzurri ai Mondiali grazie ad una wild card

L’ultima bufala del giorno, riguarda una fantomatica possibilità per gli azzurri di andare ai Mondiali grazie ad una wild card. In altri termini grazie ad un gentile invito della Fifa. Ma nel calcio, questo sistema non è valido. Il regolamento vigente, prevede la qualificazione delle squadre ai Mondiali solamente in seguito ai risultati ottenuti sul campo. Quindi per gli azzurri, eliminati in maniera clamorosa dalla Macedonia del Nord, non esistono possibilità di ripescaggio.