Rissa sfiorata tra Gabigol ed il padre di Neymar, l’ex Inter ci ha provato con la sorella di O’Ney

RIO DE JANEIRO – Stando a quanto scritto dal quotidiano brasiliano ‘O Dia’, ci sarebbe stata una zuffa tra il padre di Neymar e l’ex calciatore dell’Inter Gabigol in un noto locale di Rio de Janeiro, il “Paris 6”. Il motivo? Gabigol ha avuto una relazione sentimentale con Rafella Santos che è la sorella di Neymar jr. La loro storia d’amore è iniziata nel 2015 e ha vissuto tantissimi alti e bassi, infiniti tira e molla, e numerose rotture. Negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Gabigol e Rafella Santos e questo fatto avrebbe mandato su tutte le furie il padre di Neymar.

Rissa tra l’ex calciatore dell’Inter ed il papà di Neymar.

Così quando Neymar senior si è imbattuto in Gabigol, lo avrebbe iniziato a prendere a male parole. Da lì alle mani sarebbe stato un attimo. La rissa sarebbe stata sventata solamente dal pronto intervento dei buttafuori della discoteca di Rio de Janeiro. Il Paris 6 è un locale molto noto e per questo motivo la storia sarebbe finita sulle pagine del ‘O Dia’. Il padre di Neymar e Gabigol non sarebbero riusciti a convincere i giornalisti a non pubblicare la loro zuffa al Paris 6.

Gabigol ha giocato in Italia con la maglia dell’Inter ma la sua esperienza è stata fallimentare. Dopo non aver convinto nel nostro Paese, è tornato in Brasile per giocare con la maglia del Santos di Rio de Janeiro. In Brasile è tornato ad esprimersi su buoni livelli.