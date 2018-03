LEICESTER (INGHILTERRA) – Da separato in casa a ex calciatore il passo è breve. Riyad Mahrez è stato costretto dal suo club a rimanere a Leicester. In estate sarebbe potuto andare a Roma o Arsenal, a gennaio al Barcellona. Ma in tutti questi casi il “no” del Leicester è stato secco.

Il club inglese ha rifiutato offerte altissime, anche fuori mercato, e Mahrez è rimasto controvoglia. Infatti le sue prestazioni sono state pessime, sicuramente molto lontane da quelle mostrate ai tempi del Leicester campione d’Inghilterra con Claudio Ranieri.

Il post su Facebook

“Dopo aver consultato i medici ho preso la decisione di allontanarmi dal calcio giocato. Ringrazio tutti per il supporto e la gentilezza che avete dimostrato”. Mahrez ha pubblicato questo post sul suo Facebook ufficiale e ha lasciato a bocca aperta tutte le persone che lo seguono sui social. Ma poche ore dopo lo ha cancellato. Lascerà davvero il calcio o si è trattato solamente di un momento di debolezza nella “prigionia” di Leicester? Attendiamo aggiornamenti.