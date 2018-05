ROMA – Adesso è ufficiale, è Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale italiana di calcio. L’ex tecnico dello Zenit ha appena firmato il contratto con la Federcalcio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Mancini sarà presentato domani, martedì 15 maggio, in una conferenza stampa a Coverciano. Il nuovo ct dovrebbe debuttare il 22 maggio, in occasione del raduno in vista dell’amichevole contro l’Arabia Saudita in programma il 28 allo stadio “Kybunpark” di San Gallo, in Svizzera

“Roberto Mancini aveva questo grande desiderio di sedere sulla panchina azzurra e lo ha dimostrato anche con fatti concreti. Speriamo adesso di lavorare bene e basta”. Così il commissario della Figc, Roberto Fabbricini, dopo l’accordo con Mancini che da questa sera è ufficialmente il nuovo ct dell’Italia. L’ex tecnico dello Zenit, visibilmente sorridente, non ha rilasciato dichiarazioni lasciando lo studio del vice commissario federale Clarizia dove è stato messo nero su bianco l’ingaggio dell’allenatore.

“La giornata si è conclusa come volevamo, siamo contenti e anche Roberto è contento. Domani ci sarà la presentazione ufficiale a Coverciano a mezzogiorno” aggiunge Fabbricini. “È stata una formalizzazione di un discorso che era praticamente concluso. Il contratto? Ne parliamo domani, daremo i particolari e lui spiegherà tempi e convocazioni, non i nomi chiaramente ma come si organizzerà questa prima permanenza di tre partite” le parole del commissario della Federcalcio.