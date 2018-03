SAN PIETROBURGO (RUSSIA) – Lo Zenit San Pietroburgo è in crisi. E’ solamente quinto nel campionato russo e ha perso l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Lipsia (domani la gara di ritorno).

I tifosi chiedono l’esonero di Mancini

Roberto Mancini è terminato nel mirino dei tifosi che lo considerano il principale colpevole per questo rendimento scadente della loro squadra del cuore. Uno di questi tifosi, ha scritto un post di protesta su Instagram, ha taggato Roberto Mancini e lo ha mandato a fare in c… Solitamente i calciatori e gli allenatori non rispondono agli insulti dei tifosi sui social network ma questa volta la risposta del “Mancio” non si è fatta attendere: “Tu e tua sorella”.

L’immagine da Instagram