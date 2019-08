ROMA – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il CT della nazionale italiana Roberto Mancini fa il punto della situazione a una settimana dall’inizio del campionato.

Cosa manca all’Inter per avvicinarsi alla Juventus?

“È presto per dirlo, aspettiamo. La Juve in assoluto è la più forte, non dimentichiamo che vince da otto anni e si è pure rinforzata: anche l’Inter, ma la Juve non è stata ferma. E come vice Juve vedo pericoloso il Napoli: ha gli stessi giocatori che ormai giocano insieme da anni, mentre l’Inter ne ha già cambiati 4-5 e perde giocatori importanti come Icardi e Perisic”.