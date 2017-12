MILANO – Roberto Mancini nuovo allenatore del Milan l’anno prossimo? Il momento non esaltante (eufemismo) della squadra ora in mano a Gennaro Gattuso starebbe spingendo la dirigenza rossonera a guardarsi attorno in cerca di un nome altisonante per il riscatto. Al momento l’ipotesi più probabile sembra quella di un ritorno di Montella (che è ancora sotto contratto col club e dunque sarebbe una soluzione tampone low cost). Ma per il futuro si guarda altrove.

E’ la Gazzetta dello Sport a fare il nome di Mancini, che attualmente allena lo Zenit San Pietroburgo in Russia: