ROMA – Roberto Mancini sarà il nuovo ct della Nazionale italiana. Dopo l'incontro di oggi, 14 maggio, la conferma è arrivata direttamente dal commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini. Manca ormai solo qualche dettaglio, che sarà perfezionato nella giornata di martedì, prima dell'annuncio ufficiale: il contratto però sarebbe già stato firmato nelle ultime ore.

Fabbricini ha confermato la fumata bianca a margine del Premio Beppe Viola che si è svolto al Salone d’Onore del Coni, a Roma: “Stanno lavorando in Federcalcio, stanno limando qualche aspetto ma possiamo dire che per Mancini commissario tecnico dell’Italia è fatta. C’è soddisfazione, la cosa più importante è che ha manifestato più volte la volontà forte di essere su questa panchina, non tanto per una questione personale ma per suggellare una carriera in cui ha indossato tante maglie importanti”.

Inoltre giovedì mattina, 17 maggio, Gigi Buffon annuncerà il suo ritiro dal calcio giocato: il suo futuro sembra poter essere sin da subito in nazionale, accanto a Roberto Mancini.