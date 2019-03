STOCCOLMA – Stagione con più bassi che alti per Robin Olsen. La scorsa estate è arrivato nella Capitale tra lo scetticismo generale, nonostante un ottimo Mondiale con la Svezia, e non ha fatto molto per far ricredere i tifosi della Roma. Dopo le papere clamorose contro Genoa all’Olimpico e Frosinone al Benito Stirpe, ha iniziato a commettere errori gravi anche in Nazionale.

Robin Olsen, quante papere tra Roma e Nazionale

Per colpa dei suoi errori, la Svezia non è andata oltre al pareggio per 3-3 contro la Norvegia. Olsen ha sbagliato in tutti e tre i gol degli avversari. Sul primo gol di Bjørn Maars Johnsen è uscito a vuoto in maniera piuttosto clamorosa spalancando la via della rete alla Nazionale Norvegese. In occasione della seconda rete della Norvegia, con Joshua King, si è segnato praticamente da solo.

Il colpo di testa di Joshua King era innocuo ma il portiere della Roma ha smanacciato il pallone facendolo finire nel sacco tra la disperazione generale dei suoi compagni di squadra. Sul terzo gol della Norvegia, segnato da Ola Kamara, prima non è uscito, restando impalato sulla riga di porta, poi non ha accennato nemmeno l’intervento nonostante il tiro degli avversari fosse tutto meno che irresistibile.

Le papere di Robin Olsen tra Roma e Nazionale. Video da Twitter e YouTube.