Napoli-Sassuolo 2-0 gli highlights

NAPOLI – Il Sassuolo ha giocato bene ma ha perso sul campo del Napoli e ha chiuso la partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Rogerio. Il calciatore brasiliano è stato allontanato dal campo per questo fallo ai danni di Callejon. I suoi compagni di squadra hanno protestato contro la decisione dell’arbitro.

Cartellino rosso a Rogerio per questa entrata su José Maria Callejon.

Al 71′, Lorenzo Insigne segna un gol capolavoro. L’attaccante del Napoli si ferma e tiro a giro. Nulla da fare per Consigli. E’ arrivato un altro gol “alla Insigne”. In questo momento è l’attaccante italiano più in forma. Un patrimonio per la Nazionale di Roberto Mancini.

Al 66′, Berardi cerca il gol con un sinistro dalla distanza ma Ospina si supera e devia la sfera in calcio d’angolo. Grande prestazione del portiere del Napoli.

Al 63′, grande parata di Ospina su una conclusione a botta sicura di Djuricic. L’attaccante del Sassuolo ha provato a spiazzarlo ma il portiere colombiano ha tenuto bene la posizione.

Napoli in vantaggio al primo affondo. Al 3′, Ounas ha trasformato in oro un errato disimpegno difensivo del Sassuolo, ha superato un avversario con un pallonetto e ha battuto Consigli con un sinistro imprendibile.

Napoli-Sassuolo 2-0 tabellino e pagelle

Napoli (4-4-2): Ospina 7, Malcuit 6, Albiol 6, Koulibaly 6, Hysaj 6.5; Ounas 7, Rog 6, Diawara 6, Zielinski 6; Mertens 6.5, Verdi 6. Subentrati: Insigne 7.5, Allan 6.5 e Callejon 6. All.: Ancelotti 7.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6, Marlon 5.5, Magnani 5.5, Ferrari 5.5; Lirola 5.5, Magnanelli 6, Locatelli 5.5, Rogerio 6; Djuricic 6, Boateng 6, Boga 5.5. Subentrati: Bourabia 5.5, Berardi 6 e Babacar 5.5. All.: De Zerbi 5.

