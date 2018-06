PARIGI – Rafael Nadal ha vinto il torneo del Roland Garros battendo in tre set l’austriaco Dominic Thiem. Per lo spagnolo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che si è imposto col punteggio di 6-4 6-3 6-2, si tratta dell’undicesima vittoria nel torneo parigino, la 17/a complessiva in un torneo dello slam. Il successo garantisce a Nadal anche la permanenza sul trono del ranking mondiale, davanti a Roger Federer.

Nadal, vincendo il suo undicesimo Roland Garrosed, è entrato di fatto nella storia: è l’unico giocatore ad aver trionfato per 11 volte nello stesso Slam.