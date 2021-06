Roland Garros, Yana Sizikova arrestata alla fine del match. Colpo di scena al Roland Garros, dove giovedì sera la polizia ha arrestato la tennista russa Yana Sizikova. Alla fine di un match in doppio con la partner Ekaterina Alexandrova, appena perso contro la coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders (6/1, 6/1).

Roland Garros, Yana Sizikova arrestata alla fine del match

Il fermo della Sizikova, 26 anni, secondo un’esclusiva di Le Parisien, è stato piuttosto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti.

La tennista, 101/a mondiale in doppio (ma numero 765 in singolare), è al centro di un’inchiesta. Dallo lo scorso ottobre la procura di Parigi sta indagando per presunta corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate.

Arresto fuori dagli spogliatoi, caos con il servizio d’ordine

L’intervento di polizia, l’arresto, non è avvenuto precisamente sul campo. Yana Sizikova era all’interno, al chiuso, tra gli spogliatoi e l’uscita. Aveva appena concluso il massaggio dal fisioterapista.

Momenti convulsi, si è sfiorato anche l’incidente diplomatico. Le guardie di sicurezza del Roland Garros non volevano consentire l’ingresso agli agenti della Gendarmerie. Si sono opposte fino a quando non hanno compreso il livello superiore di autorità, adducendo la resistenza a una incomprensione iniziale.