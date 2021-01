Roma fa 6 cambi contro lo Spezia in Coppa Italia, sarà 3-0 a tavolino ma tanto aveva perso 4-2

La Roma perde la partite e anche la testa contro lo Spezia in Coppa Italia, fa 6 cambi quando il massimo consentito è 5 in 3 slot, 4 slot se si va ai supplementari. La gara è finita 4-2 per lo Spezia che ha eliminato la Roma dalla Coppa Italia grazie a due gol nei supplementari. Ed è proprio durante i tempi supplementari che accade la distrazione che porterà la Roma alla sconfitta a tavolino.

All’inizio del primo tempo supplementare la Roma rimane in 9 con Mancini e il portiere Pau Lopez. Il pasticcio della sesta sostituzione è arrivato infatti dopo la doppia espulsione di Mancini e Pau Lopez, con Fonseca che ha mandato subito in campo il secondo portiere Fuzato al posto di Cristante e poi Ibanez per Pedro. Proprio quest’ultimo cambio è stato fatale. Anche lo stesso Lorenzo Pellegrini era dubbioso. Il capitano giallorosso è stato l’unico ad accorgersi del possibile errore nonostante le rassicurazioni dalla panchina.

Roma, 6 cambi, Diawara… Società poco attenta?

Questa sarà una sconfitta a tavolino indolore, visto che la Roma sul campo aveva comunque perso la partita. Pensate però cosa sarebbe successo se la Roma la partita l’avesse vinta, in 9 contro 11, ai supplementari o magari ai rigori. Tanta fatica per nulla.

Quello che sorprende è che per la Roma questa sarà la seconda sconfitta a tavolino della stagione. L’altra, dove i punti li ha persi e quindi meno indolore, è arrivata alla prima giornata di campionato, contro il Verona. La partita finisce 0-0 ma i giallorossi schierano Diawara, inserito per sbaglio negli under 22 quando invece mesi prima aveva compiuto 23 anni. Risultato? 3-0 a tavolino per il Verona e un punto perso. Un errore di distrazione, e non in campo. Un po’ come ieri sera. Forse ha ragione l’allenatore Fonseca quando ieri sera ha detto: “Sicuramente qui c’è un problema…”.