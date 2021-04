Roma-Ajax, Europa League quarti (su Sky e Tv8). Per capire che Roma-Ajax fosse la partita più importante dell’anno non servivano in sovrappiù le parole di Fonseca.

Il portoghese in conferenza stampa ci ha tenuto lo stesso a ribadirlo anche solamente per mantenere alta la concentrazione della sua squadra. Troppi gli errori difensivi di una stagione piena di alti e bassi, e ora al suo bivio.

Roma-Ajax, Europa League, Fonseca: “Non possiamo sbagliare”

“Non possiamo permetterci di sbagliare” ha detto l’allenatore, ripetendo il mantra delle ultime settimane. Il timore è che Dzeko e compagni, forti del 2-1 nella gara d’andata, possano rilassarsi avendo a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

In palio, per l’unica italiana rimasta in Europa, non ci sono solo orgoglio e ranking nazionale. La semifinale di Europa League cambierebbe il volto di una stagione fin qui altalenante. Per questo il recupero di Mikhitaryan è fondamentale. Lo spezzone di partita giocato con il Bologna domenica era funzionale proprio a questa gara.

Non servirà solo il fioretto, però, alla squadra di Fonseca. “Servirà equilibrio e dovremo lottare come se la gara d’andata non ci fosse stata perché ad oggi questa sarà la partita più importante della stagione”, ha ricordato Fonseca, che continua a dover fare a meno di Smalling.

Roma-Ajax, dove vederla: su Sky e Tv8, alle 21

Il ritorno dei quarti di Europa League si svolgerà alle 21 allo Stadio Olimpico. Telecronaca in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252). In chiaro su Tv8 sarà invece trasmessa la Diretta Goal delle quattro partite del ritorno dei quarti di finale.

Roma-Ajax formazioni

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp; 14 Diawara, 17 Veretout, 61 Calafiori; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko. (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 14 Villar, 31 Carles Perez, 71 Morichelli, 21 Borja Mayoral, 11 Pedro, 54 Ciervo, 55 Darboe) All.: Paulo Fonseca

Ajax (4-3-3): 1 Stekelenburg; 15 Rensch, 2 Timber, 21 Martínez, 31 Tagliafico; 4 µlvarez, 6 Klaassen, 8 Gravenberch; 39 Antony, 10 Tadic, 7 Neres. (16 Scherpen, 33 Kotarski, 3 Schuurs, 5 Klaiber, 41 Llansana, 43 Musampa, 18 Ekkelenkamp, 20 Kudus, 19 Labyad, 9 Idrissi, 23 Traoré, 30 Brobbey). All.: Erik ten Hag.

Arbitro: Taylor (Ing).