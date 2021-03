Roma, Allegri, Sarri o Nagelsmann per la panchina. Fonseca, addio certo dopo liti con Pellegrini e Pedro. L’avventura di Fonseca sulla panchina giallorossa è praticamente al capolinea.

Il tecnico portoghese non ha più il controllo sullo spogliatoio. A gennaio, la lite con Dzeko, con tanto di fascia da capitano sottratta. Ieri la rottura, a favore di telecamere, con Pellegrini e Pedro.

Ma cosa è successo ieri sera? La Roma ha perso l’ennesimo scontro diretto della sua stagione e c’è stata la rottura in diretta tv tra il tecnico e due senatori della squadra come Pedro e Pellegrini.

Pedro si è infuriato al momento della sostituzione e ha chiesto spiegazioni al vice di Fonseca per il cambio. E non è la prima volta perché qualche settimana fa chiese un chiarimento simile proprio a Fonseca.

Pellegrini invece, ha sconfessato le dichiarazioni del tecnico in sala stampa. Per Fonseca, la Roma ha perso perché non ha la mentalità necessaria per battere le grande squadre. Per Pellegrini, invece, il tecnico ha preparato male la partita (“Non mi sento di dire che non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Dal mio punto di vista, abbiamo preparato la partita non pressando alto“).

Morale della favola, Fonseca sarà l’ennesimo tecnico silurato senza raccogliere trofei. Infatti, nelle ultime stagioni, la Roma ha cambiato allenatore ogni anno e mezzo non vincendo praticamente nulla. La strategia non sembra vincente ma la società giallorossa continua a riproporla.

Dopo Fonseca chi viene? Ci sono tre allenatori in ballo. Gli italiani Allegri e Sarri, usato sicuro per il nostro campionato, e l’enfant prodige del calcio europeo, il 33enne Julian Nagelsmann.

Se la società deve ancora decidere, i tifosi giallorossi si sono schierati già apertamente con Allegri. Un nome, a loro dire, alla Capello per riportare lo scudetto a Roma.