ROMA, STADIO OLIMPICO – Serie A, monday night della seconda giornata di campionato. Roma-Atalanta 0-0 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

LE PROBABILI FORMAZIONI.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo.Pellegrini, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Pastore

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Djimsiti; Castagne, Valzania, Freuler, Adnan; Pessina; Cornelius, E.Rigoni

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

DOVE: Stadio Olimpico ore 20.30

IN TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La prima Roma senza Kevin Strootman. Il calciatore olandese è stato ceduto nel pomeriggio al Marsiglia di Rudi Garcia. Il suo posto verrà preso da Bryan Cristante che è anche il grande ex dell’incontro perché viene proprio dall’Atalanta. Cristante ha convinto Di Francesco con un ottimo precampionato e si è guadagnato una maglia da titolare a centrocampo.

Poco turnover nell’Atalanta. I bergamaschi sono attesi da una partita decisiva in Europa League, giovedì prossimo devono vincere a Copenaghen o pareggiare con gol, ma non faranno sconti alla Roma e scenderanno in campo con i titolari.